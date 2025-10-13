Begin typing your search above and press return to search.
    ബീ​ഡി​യും എ​ൻ.​ഇ.​സി​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    ഇ​നി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​ണ​മ​യ​ക്കാം
    ബീ​ഡി​യും എ​ൻ.​ഇ.​സി​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ബീ​ഡി​യും എ​ൻ.​ഇ.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ 'ബീ​ഡി' (Bede) മൈ​ക്രോ​ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​പ്പും പ്ര​മു​ഖ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഹൗ​സാ​യ 'എ​ൻ.​ഇ.​സി മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും' ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യി. 'ഫി​ൻ​ടെ​ക് ഫോ​ർ​വേ​ഡ് 2025' ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​രു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഈ ​പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലും പ​ണം അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ 'ഫി​ൻ​ടെ​ക് ഫോ​ർ​വേ​ഡ് 2025' വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ബീ​ഡി സി.​ഇ.​ഒ എ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ റ​യീ​സ്, എ​ൻ.​ഇ.​സി സി.​ഇ.​ഒ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫു​ആ​ദ് നൂ​നൂ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

