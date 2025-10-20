Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:04 AM IST

    ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഡിവിഷൻ എ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ബി.സി.സി എ ടീം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഡിവിഷൻ എ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ബി.സി.സി എ ടീം
    cancel
    camera_alt

    ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ ​കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ബി.​സി.​സി.​എ ടീം

    Listen to this Article

    മനാമ: ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് 2025 - സീരീസ് 1 ഡിവിഷൻ ‘എ’യുടെ കിരീടം ബഹ്‌റൈൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് എ (ബി.സി.സി) എ ടീം സ്വന്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 17 വെള്ളിയാഴ്ച ബുസൈതീനിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ എൻ.എസ്.ബി ലഗൂണയെ 41 റൺസിന് തകർത്താണ് ബി.സി.സി.എ ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഓപണർ ഷഹബാസ് ബദർ നേടിയ 78 റൺസും ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് ടീമിന്‍റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയായത്.

    ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബി.സി.സി.എ ടീം ആദ്യ ഓവറിൽതന്നെ ഇമ്രാൻ ബട്ടിനെ നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഷഹബാസ് ബദർ ബാറ്റിങ് ഏറ്റെടുത്തു. 56 പന്തിൽ 7 ബൗണ്ടറികളും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 78 റൺസ് നേടിയ ബദർ 20ാം ഓവർ വരെ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബി.സി.സി എ ടീം 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 161 റൺസ് എന്ന മികച്ച സ്കോർ നേടി.

    മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ എൻ.എസ്.ബി ലഗൂണക്ക് തുടക്കത്തിൽതന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അപകടകാരിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ആസിഫ് അലിയെയും തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് താരിഖ് സലീമിനെയും പുറത്താക്കി പേസർ അലി ദാവൂദ് തകർച്ചക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ദാവൂദ് 26 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് നേടി. ബിലാൽ ബാദ്ഷാ (31 പന്തിൽ 35) മാത്രമാണ് എൻ.എസ്.ബി ലഗൂണക്ക് വേണ്ടി അൽപമെങ്കിലും പ്രതിരോധം തീർത്തത്.

    എൻ.എസ്.ബി ലഗൂണ 18ാം ഓവറിൽ 120 റൺസോടെ കൂടാരം ക‍യറി. വിജയത്തിന് നിർണായകമായ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച ഷഹബാസ് ബദർ ‘മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്’ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി. ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ടി20 സീരീസ് 1, ഡിവിഷൻ എ ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ചാമ്പ്യൻ ടീമിനും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കായികരംഗത്തെ മികവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മൻസൂർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BCCIGulf NewsBahrain News
    News Summary - BCCI A team wins Khalid Bin Hamad Cricket League Division A title
    Similar News
    Next Story
    X