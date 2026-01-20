Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Jan 2026 2:08 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 2:08 PM IST

    രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം; കേ​ക്ക് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ല​വേ​ഴ്‌​സ്

    രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം; കേ​ക്ക് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ല​വേ​ഴ്‌​സ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ല​വേ​ഴ്‌​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മനാമ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ല​വേ​ഴ്‌​സ് ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്ക് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​വും മെം​ബേ​ഴ്‌​സ് ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗു​ദൈ​ബി​യ അ​ന്ദ​ലു​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​ഡ്‌​മി​ൻ​സും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്ക് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​നി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം സൂ​ര്യ രാ​ജേ​ഷ്, ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം സ​ലീ​ന റാ​ഫി , മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ര​മ​ണി മാ​രാ​ർ, ന​സ്‌​റീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഷെ​ഫ് സു​രേ​ഷ് നാ​യ​രും ശ്രീ​മ​തി സി​ജി ബി​നു​വും ആ​യി​രു​ന്നു കേ​ക്ക് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ വി​ധി നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ഡ്മി​ൻ​മാ​രാ​യ ഷ​ജി​ൽ ആ​ല​ക്ക​ൽ, വി​ഷ്ണു​സോ​മ​ൻ , ര​ശ്മി​അ​നൂ​പ്, നി​മ്മി​റോ​ഷ​ൻ, സീ​ർ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. വ​രും​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ഡ്മി​ൻ​സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, മോ​ക്ഷ, ഡെ​ലി​സ്റ്റോ എ​ന്നി​വ​രോ​ടും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രോ​ടും അ​ഡ്മി​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്ത് ഫെ​റോ​ക് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

