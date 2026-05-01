    date_range 1 May 2026 1:45 PM IST
    date_range 1 May 2026 1:45 PM IST

    വാഹനപ്രേമികൾക്ക് മെയ് ദിന സമ്മാനവുമായി ബാസ്കോ ഓട്ടോമോട്ടീവ്; സർവീസുകൾക്ക് വൻ ഇളവ്

    ​മനാമ: വാഹന പരിചരണ രംഗത്ത് പത്തു വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ടൂബ്ലിയിലെ ബാസ്കോ ഓട്ടോമോട്ടീവ് മെയ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 1, 2, 3 തീയതികളിൽ ഗ്യാരേജിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.



    സൗജന്യ ചെക്കപ്പും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാഷിംഗും

    ​ലേബർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഫറുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം വാഹനങ്ങളുടെ സൗജന്യ പരിശോധനയാണ്. ​ടയർ, വീൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പൂർണ്ണ ചെക്കപ്പുകൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.

    വാഹനങ്ങളുടെ അകവും പുറവും വൃത്തിയാക്കുന്ന സർവീസ് വെറും 2 ദിനാറിന് ലഭ്യമാകും. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മികച്ച സർവീസാണ് ഇതിലൂടെ ഉറപ്പുനൽകുന്നത്.

    എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ

    ​ ബാസ്കോ ഓട്ടോമോട്ടീവ്, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾക്കും ടയർ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട സ്ഥാപനമാണ്. സാധാരണ കാറുകൾക്ക് പുറമെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകളുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകളും ഇവിടെ വിദഗ്ദ്ധമായി ചെയ്തുവരുന്നു.

    ​മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനവും മിതമായ നിരക്കും പത്തു വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുമാണ് ബാസ്കോ ഓട്ടോമോട്ടീവിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. മെയ് ആദ്യവാരത്തിലെ ഈ പരിമിതകാല ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ വാഹന ഉടമകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സ്ഥാപന ഉടമകൾ അറിയിച്ചു. ടൂബ്ലി പ്ലാസ ബിൽഡിംഗിന് എതിർവശത്തുള്ള സർവീസ് റോഡിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    ​കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 66622194, 3373 2741, 34649703

    News Summary - Basco Automotive has a May Day gift for car enthusiasts; Huge discounts on services
