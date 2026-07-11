Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്ലാസ്റ്റിക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 July 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 12:54 PM IST

    പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് നിരോധനം; നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തീർക്കാൻ നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കാനാണ് നിർദേശം
    പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് നിരോധനം; നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തീർക്കാൻ നിർദേശം
    cancel

    മനാമ: അടുത്ത മാസം മുതൽ ബഹ്‌റൈനിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേർത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് നിരോധനം നിലവിൽ വരാനിരിക്കെ, നിർമ്മാതാക്കളും ഇറക്കുമതിക്കാരും വ്യാപാരികളും അടിയന്തരമായി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുംമുമ്പ് നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തീർക്കാനും, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പകരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഉൽപ്പാദന ലൈനുകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡയറക്ടർ സയ്യിദ് അലി ശുബ്ബാർ കമ്പനികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    പുതിയ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ ഗൈഡൻസ് മാനുവൽ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് കരട് നിയമം സമർപ്പിച്ച ശേഷം ബഹ്‌റൈൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയാണ് നിയമം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    മിക്ക കമ്പനികളും പുതിയ മാറ്റങ്ങളോട് വലിയ സഹകരണമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിനകം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബദലുകളിലേക്ക് മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കണ്ടെത്താനും പഴയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷം നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിനാൽ എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും നിയമം പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamBanplastic coverBahrainInstructions tightened
    News Summary - Ban on plastic covers; instructions to clear existing stocks
    Similar News
    Next Story
    X