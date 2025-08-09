Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകി​ങ് ഹ​മ​ദ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:57 AM IST

    കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹൈ​വേ​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​മാ​സം മു​ത​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹൈ​വേ​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​മാ​സം മു​ത​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല
    cancel

    മ​നാ​മ: ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹൈ​വേ​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ട​ണ്ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യു​മു​ള്ള തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പൊ​തു​സേ​വ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ടും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. റോ​ഡ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKing Hamad HighwayHeavy trafficBahran News
    News Summary - Ban of heavy vehicle in heavy gtraffuc time at King Hamad area from next month
    Similar News
    Next Story
    X