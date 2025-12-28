Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:09 AM IST

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി; അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി; അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഷു​ക്കൂ​ർ ത​യ്യി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. സീ​നി​യ​ർ നേ​താ​വ് ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഷു​ക്കൂ​ർ ത​യ്യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ച​ല​ഞ്ച് മ​ണ്ഡ​ലം ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യും അ​ൽ അ​മാ​ന സു​ര​ക്ഷ സ്കീം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ഖ് കാ​യ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൂ​ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റാ​ഷി​ദ്‌ വി.​പി ,റാ​ഷി​ദ്‌ പി.​വി, ബ​ക്ക​ർ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ,ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി അ​ത്തോ​ളി,താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ന​ത്ത്, ഫൈ​സ​ൽ കൂ​ന​ഞ്ചേ​രി ,റം​ഷാ​ദ് കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ

    നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Balusheri Mandal Committee; Organized a memorial and activist convention
    Similar News
    Next Story
    X