Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:41 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രാ​ജ്യം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം 2024ൽ 12 ​ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 3.7 ബി​ല്യ​ൺ കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​യ​താ​യി യു.​എ​ൻ ലോ​ക ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡേ​റ്റ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത്.

    ജി.​ഡി.​പി.​യി​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന. ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും (ബി.​ടി.​ഇ.​എ) സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച.

    പു​തി​യ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​വ​ൻ​റു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വി​വി​ധ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര, ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​യാ​ത്ര​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക​യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ഹോ​ട്ട​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2024ൽ ​അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 57 ബി​ല്യ​ൺ കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ മു​ന്നി​ട്ട് നി​ന്നു. ഇ​ത് 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 41 ബി​ല്യ​ൺ കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വ​രു​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൗ​ദി​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്കും വി​ഷ​ൻ 2030മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. സൗ​ദി​ക്ക് 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ ഈ ​നേ​ട്ടം ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2022-2026ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​തി​ന​പ്പു​റ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ കു​ടും​ബ-​വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ്ര​ധാ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്രം, സം​സ്കാ​രം, അ​ടു​ത്തി​ടെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:revenueBahrainincreasesTourism News
    News Summary - Bahrain's tourism revenue increases by 12 percent
    Similar News
    Next Story
    X