cancel camera_alt ജ​ഡ്ജി അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കാ​ബി By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: അ​റ​ബ് യൂ​നി​യ​ൻ ഓ​ഫ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ (എ.​യു.​എ.​ജെ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം. സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​സ്‌.​ജെ.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജ​ഡ്ജി അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കാ​ബി കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​റ​ബ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ ക​ര​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക, അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ഖ​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ യൂ​നി​യ​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ൽ കാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Bahrain's Supreme Judicial Council has been chosen as President of the AUAJ