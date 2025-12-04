Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 1:50 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല നി​യ​മ​നം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണ​ം -എം.​പി​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ബി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല നി​യ​മ​നം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണ​ം -എം.​പി​മാ​ർ
    cancel

    മ​​നാ​​മ: പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വീ​ണ്ടും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ര​ണ്ടാം അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 11ലെ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​ബി​ൽ ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

    പൗ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്ക് തൊ​​ഴി​​ല​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ഈ ​​പ​​രി​​ഷ്കാ​​രം അ​​ത്യാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് എം.​​പി​​മാ​​ർ വാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി പ്ര​​കാ​​രം, യോ​​ഗ്യ​​ത​​യു​​ള്ള ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ പൗ​​ര​​ൻ ല​​ഭ്യ​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തി​​യ​​ശേ​​ഷം മാ​​ത്ര​​മേ ഇ​​നി മു​​ത​​ൽ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കും വി​​ദേ​​ശി​​ക​​ളെ നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കൂ.

    കൂ​​ടാ​​തെ, നി​​യ​​മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന വി​​ദേ​​ശി​​ക്ക് മാ​​സ്റ്റ​​ർ ബി​​രു​​ദ​​വും 10 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ പ്ര​​വൃ​​ത്തി​​പ​​രി​​ച​​യ​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ന​​ൽ​​കാ​​നു​​ള്ള ക​​രാ​​ർ ബാ​​ധ്യ​​ത​​യും വി​​ദേ​​ശി ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ഉ​​ണ്ടാ​​കും. വി​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള ക​​രാ​​ർ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി ര​​ണ്ട് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്ക് ആ​​യി​​രി​​ക്കും. ഒ​​രു​​ത​​വ​​ണ മാ​​ത്ര​​മേ ഇ​​ത് പു​​തു​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കൂ, അ​​തും ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​രൊ​​ന്നും ത​​ത്തു​​ല്യ​​മാ​​യ ജോ​​ലി​​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​​ര​​ല്ലെ​​ന്ന് സി​​വി​​ൽ സ​​ർ​​വി​​സ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ സാ​​ക്ഷ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​ൽ മാ​​ത്രം. നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ത​ല​വും വി​ശ​ദ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​രോ ത​സ്തി​ക​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റി​വ്, ക​ഴി​വു​ക​ൾ, അ​ധി​ക യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​സ്തി​ക​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​യും മാ​റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ല​വി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യും അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public sectorBahrain NewsExpatriatesgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain's public sector regulation; Controls for expatriates should be tightened - MPs
    Similar News
    Next Story
    X