Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര​സ്യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:54 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര​സ്യ നി​യ​മം; ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾക്കുമുള്ള ബി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ക്കും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര​സ്യ നി​യ​മം; ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾക്കുമുള്ള ബി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ ക​ര​ട് നി​യ​മം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ക്കും. പൊ​തു യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ബി​ൽ, 1973ലെ ​പ​ര​സ്യ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, തെ​റ്റാ​യ പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ലൈ​റ്റ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഡി​സ്‌​പ്ലേ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക പ​ര​സ്യ​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. 1973ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 1000 ദി​നാ​ർ മു​ത​ൽ 20000 ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ത​ട​വും ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാം.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ക, ലൈ​സ​ൻ​സി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക, പെ​ർ​മി​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ​ര​സ്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും സ്ഥ​ലം പ​ഴ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി​ക​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ 50 ദി​നാ​റി​ൽ നി​ന്ന് 1000 ദി​നാ​ർ വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, 1973ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി പ​ര​സ്യ​മേ​ഖ​ല വ​ള​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പു​തി​യ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:punishmentBahrainShura Councilcontrols
    News Summary - Bahrain's Public Order Law; Bill for severe punishment and controls in Shura Council
    Similar News
    Next Story
    X