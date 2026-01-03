Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:38 AM IST

    ലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ക​രു​ത്ത്; യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​ൻ അം​ഗ​ത്വം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്താ​യി മാ​റും
    ലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ക​രു​ത്ത്; യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ലെ (യു.​എ​ൻ) താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അം​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​അം​ഗ​ത്വം ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ സ​യാ​നി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​രു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തെ​യും നേ​രി​ടു​ക എ​ന്നി​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ വ്യാ​പാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​യെ കൂ​ട്ട​ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും. യു.​എ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം, ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കും.

    അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു ലോ​ക​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ സ​യാ​നി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:un security councilBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain's presence on the world stage; Bahrain becomes a member of the UN Security Council
    Similar News
    Next Story
    X