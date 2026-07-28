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    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 July 2026 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 1:19 PM IST

    ബഹ്റൈന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി പാർലമെന്റ്

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    bahrain
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    മനാമ: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നിലവിലുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീകരവാദ പ്രീണനം, രഹസ്യ ശൃംഖലകൾ, വിദേശ പിന്തുണയോടെയുള്ള അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കർശനമായി നേരിടാനാണ് പാർലമെന്റിന്റെ നീക്കം. 2006-ലെ സൊസൈറ്റി സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിയമ നമ്പർ 58-ൽ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, ഡിഫൻസ് ആൻഡ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. ഹസ്സൻ ബുഖമ്മാസ് വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain's parliament prepares to amend anti-terrorism law
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