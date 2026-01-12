Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 12 Jan 2026 12:03 PM IST
    date_range 12 Jan 2026 12:03 PM IST

    യു​വ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം; പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    യു​വ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം; പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ക​ഴി​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലി​സ​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം 'എ​ക്സെ​പ്ഷ​ണ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും മാ​ർ​ച്ച് 25ന് ​ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന 'ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ​ജ​ന ദി​ന'​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന യു​വ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ധു​നി​ക മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ഒ​രു യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി റ​വാ​ൻ ബി​ൻ ന​ജീ​ബ് തൗ​ഫീ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ വ​ലി​യ പ്രാ​പ്തി​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വും തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു​വ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള യോ​ഗ്യ​രാ​യ യു​വ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് (www.mya.gov.bh) വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

