    Bahrain
    Posted On
    2 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:42 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    • ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് 10 കോ​ടി ദീ​നാ​ർ ചെ​ല​വ്
    • കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും
    മ​നാ​മ: ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ബ​ഹു​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​യി​ക മി​ക​വി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് 100 മി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റി​ൽ (10 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ദി​നാ​ർ) അ​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026ൽ ​ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യെ ഒ​രു കാ​യി​ക​വേ​ദി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മു​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്, കാ​യി​കം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മു​ഴു​വ​ൻ ന​ഗ​രം വേ​ണം. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​വു​ന്ന​തും ടൂ​റി​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ണി​ജ്യ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​വും സ​ജീ​വ​വു​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​ധാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    50,000 കാ​ണി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ഡി​യം.

    10,000 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഹാ​ൾ.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ പി​ച്ചു​ക​ളും അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളും.

    ഒ​ളി​മ്പി​ക് നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ൾ.

    പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും.

