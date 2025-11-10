Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി 787.79 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 4.8 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ധ​ന
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി 787.79 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (എ​സ്.​എ​ൽ.​ആ​ർ.​ബി) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി 787.79 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​ൺ ഡാ​റ്റാ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഒ​രു ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മൊ​ത്തം 4.8 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. 2019ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 783 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ആ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് (488.77 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ). കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി 2024ൽ ​അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി (79.23 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ).

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​സ്തൃ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 74 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി ഏ​ക​ദേ​ശം 7481 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

    2016 മു​ത​ൽ ഈ ​ക​ണ​ക്കി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ്, സി​ത്ര, ജി​ദ്ദ, അ​സ്രി, ഉ​മ്മു അ​ൻ ന​സാ​ൻ എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

