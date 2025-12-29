Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൊ​മോ​ഡോ​ർ ശൈ​ഖ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി അ​ൽ

    സ​ബാ​ഹു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. കു​വൈ​ത്ത് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൊ​മോ​ഡോ​ർ ശൈ​ഖ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി അ​ൽ സ​ബാ​ഹ് മ​നാ​മ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ​യും ച​ര​ക്ക് നീ​ക്ക​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചീ​ഫ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

