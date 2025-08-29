Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:24 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ള​ർ​ച്ച‍യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ള​ർ​ച്ച‍യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം 2.7 ശ​ത​മാ​ന​വും 2026ൽ 3.3 ​ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റ​ബ് മോ​ണി​റ്റ​റി ഫ​ണ്ടി​ന്റെ (എ.​എം.​എ​ഫ്) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. റോ​ഡു​ക​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​ക​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ആ​ധു​നി​ക ധ​ന​കാ​ര്യം, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ടൂ​റി​സം, ടെ​ലി​കോം, വ്യ​വ​സാ​യം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, യു​വ​ജ​ന-​കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി 30 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഐ.​സി.​ടി, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ജി.​ഡി.​പി​യി​ലെ പ​ങ്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ, അ​ലു​മി​നി​യം, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മി​ച്ചം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ 2024ൽ 2.2 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​നി​ര​ക്ക് 2025ൽ 3.8 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും 2026ൽ 4.3 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് എ.​എം.​എ​ഫ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​നി​ര​ക്ക് 2024ലെ 2.2 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2025ൽ 4.0 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും 2026ൽ 4.4​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgrowthEconomygulfbahrain economy
    News Summary - Bahrain's economy to grow this year, report says
    Similar News
    Next Story
    X