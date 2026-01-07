Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    7 Jan 2026 2:31 PM IST
    7 Jan 2026 2:31 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കു​തി​ക്കു​ന്നു; ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ നാ​ലു​ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    സേ​വ​ന-​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കു​തി​ക്കു​ന്നു; ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ നാ​ലു​ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല 4.0 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ 9.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 3.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 85.0 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 5.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ധ​ന​കാ​ര്യ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ 5.0 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഗ​താ​ഗ​തം, സ്റ്റോ​റേ​ജ്, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ 4.4 ശ​ത​മാ​നം വീ​തം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സാ​യം 3.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മൊ​ത്ത-​ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല 3.3 ശ​ത​മാ​ന​വും, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ രം​ഗം 2.1 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി. ടൂ​റി​സം, ഭ​ക്ഷ​ണ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 1.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി.

    എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന-​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

