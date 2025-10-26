Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 2:00 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​തി​പ്പ്; ധ​ന​മി​ട​പാ​ട് മി​ച്ച​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​തി​പ്പ്; ധ​ന​മി​ട​പാ​ട് മി​ച്ച​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ 2024ൽ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 47.1 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ധ​ന​മി​ട​പാ​ട് മി​ച്ചം 858 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​ത് മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 5.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. 2024ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 47.1 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​മി​ച്ചം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി. എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 3.8 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2025 ഏ​പ്രി​ലോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​സ്തി​ക​ൾ 244.7 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​യി​ലെ​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മി​ച്ചം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ നാ​ണ്യ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദി​നാ​റി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മി​ച്ചം, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ​യും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​തെ​യും ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. മു​ന്നേ​റ്റം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​ടി​ത്ത​റ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​വ​ർി​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:economic growthmoney transactionBahrain Newsgulf news malayalamSustainable Economic Growth
    News Summary - Bahrain's economic growth; increase in money transaction volume
    Similar News
    Next Story
    X