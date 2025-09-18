Begin typing your search above and press return to search.
    18 Sept 2025 9:34 AM IST
    18 Sept 2025 9:34 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 97.6%; കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ആവശ്യം

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് 99.5 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    ബഹ്‌റൈൻ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 97.6%; കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
    മ​നാ​മ: 2024ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബഹ്‌റൈനിലെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 97.6 ശതമാനം ആയി ഉയർന്നതായി ജി.സി.സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സെന്‍റർ അറിയിച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. ലോ​ക ശ​രാ​ശ​രി 88 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ളാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് 99.5 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. 99 ശ​ത​മാ​നം വീ​തം നേ​ടി ഖ​ത്ത​റും കു​വൈ​ത്തും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​ൻ 97.9 ശ​ത​മാ​നം, യു.​എ.​ഇ 96.3 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​ക്ക്. എ​ൽ.​പി, യു.​പി, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​വും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഇ​ത് പ​ഠ​ന​രീ​തി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തെ എം.​പി ഡോ. ​മു​നീ​ർ സെ​രൂ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​യാ​ഹ്ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്, സാ​ധാ​ര​ണ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​ര​ക്ഷ​ര​ത​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മി​ക​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​വും ശ​ക്ത​മാ​യ ടെ​ലി​കോം ശൃം​ഖ​ല​യു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​സെ​രൂ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ശ​ക്ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും, അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

