Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജി.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 11:34 AM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​നി തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​നി തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് പു​റ​ത്ത് മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ന്നു. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 'അ​ൺ​എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്' (തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്) പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടി ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്റെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ 1 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​ഹി​ത​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യും അ​ട​ക്ക​ണം. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ കാ​ല​ത്തെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ലും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തു​ക. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​നെ​യോ മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വു​ക​ളെ​യോ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. അ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ വി​ഹി​തം ഈ​ടാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫ്രീ ​ലേ​ബ​ർ യൂ​ണി​യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:insuranceGCC countriesBahrain Newsunemployed
    News Summary - Bahrainis working in GCC countries will no longer be unemployed Insurance protection
    Similar News
    Next Story
    X