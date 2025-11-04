Begin typing your search above and press return to search.
    4 Nov 2025 9:10 AM IST
    നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ കാ​റി​ൽ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം; പ്ര​തി​യാ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി വ​നി​ത കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു

    ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ്‌​രി

    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും 40 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഇ​വ​ർ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13നാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഡെ​മി​സ്താ​നി​ലെ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കാ​റി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ്‌​രി എ​ന്ന നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ത​ട​വി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ, മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളെ പോ​റ്റാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും, വ​രു​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്നും പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ട്ടി‍യു​ടെ പി​താ​വി​നോ​ടും സ്ത്രീ ‍ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ദൈ​വ​നി​ശ്ച​യ​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​ൻ ത​ന്റെ ക​ക്ഷി​ക്ക് ഒ​ട്ടും ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും വാ​ദി​ച്ചു. കേ​സ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

