    30 Nov 2025 12:48 PM IST
    30 Nov 2025 12:48 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ 'വൈ​ബ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ‘വൈ​ബ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ‘വൈ​ബ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ സു​ബി ഹോം​സു​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'വൈ​ബ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗാ​യി​ക ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സും റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​നും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ഒ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നൃ​ത്ത അ​ധ്യാ​പി​ക വി​ദ്യ​ശ്രീ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ വ​നി​താ വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്ന 'ഋ​തു' എ​ന്ന സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത ശി​ൽ​പ​വും അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ മു​പ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​ക​ദി​ന കാ​യി​ക​മേ​ള ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്നു. നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി​യും സ്വ​ര​ല​യ​യും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​യ​ലാ​ർ കാ​വ്യ​സ​ന്ധ്യ പ്ര​തി​ഭ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​വി​യും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പ​ഞ്ച​മി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 16, 19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്‌ മൈ​താ​ന​ത്തേ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഏ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഭ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ൻ.​വി. ലി​വി​ൻ കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

