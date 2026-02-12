Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:26 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സു​ഊ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​കു​ന്ന​തി​നെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​ഴി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ശം​സ​ക​ൾ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​നു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ൾ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി തി​രി​കെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahraini-Saudi crown princes hold meeting
    Similar News
    Next Story
    X