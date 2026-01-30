'എഫ്.എ9.എൽ.എ' പാട്ടിലൂടെ ചരിത്രനേട്ടം; ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ് തിളക്കത്തിൽ ബഹ്റൈൻ റാപ്പർ ഫ്ലിപ്പറാച്ചിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ ഹുസാം അസീം (ഫ്ലിപ്പറാച്ചി) തന്റെ 'എഫ്.എ9.എൽ.എ' (ഫാസ്ല) എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനത്തിലൂടെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡിലിടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീതപ്രേമികൾക്കിടയിൽ തരംഗമായ ഈ ഗാനം ബിൽബോർഡ് അറേബ്യയുടെ ചാർട്ടുകളിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിനാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിൽബോർഡ് അറേബ്യ ചാർട്ടുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കലാകാരൻ എന്ന റെക്കോഡാണ് ഫ്ലിപ്പറാച്ചി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാല് പ്രധാന ചാർട്ടുകളിലാണ് 'എഫ്.എ9.എൽ.എ' ഒന്നാമതെത്തിയത്. 2024ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ഗാനം തുടക്കത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരങ്ങളായ രൺവീർ സിങ്ങും അക്ഷയ് ഖന്നയും അഭിനയിച്ച 'ധുരന്ധർ' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ഈ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതോടെയാണ് ഗാനം ആഗോളതലത്തിൽ വൈറലായത്. സിനിമയിലെ നായകന്മാരുടെ ഇൻട്രോ രംഗത്തിൽ ഈ ഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി. ബഹ്റൈനിൽനിന്നുള്ള ഒരു കലാകാരൻ ഇത്തരമൊരു ആഗോള നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കലാസാംസ്കാരിക മേഖലക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഫ്ലിപ്പറാച്ചിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നത്.
