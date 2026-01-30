Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 12:45 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 12:45 PM IST

    'എ​ഫ്.​എ9.​എ​ൽ.​എ' പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റാ​പ്പ​ർ ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി

    സിം​ഗി​ൾ സോ​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡ് അ​റേ​ബ്യ ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ്
    എ​ഫ്.​എ9.​എ​ൽ.​എ പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റാ​പ്പ​ർ ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​നാ​യ ഹു​സാം അ​സീം (ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി) ത​ന്റെ 'എ​ഫ്.​എ9.​എ​ൽ.​എ' (ഫാ​സ്‍ല) എ​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ​ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ലി​ടം നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യ ഈ ​ഗാ​നം ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡ് അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ഗാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡ് അ​റേ​ബ്യ ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് 'എ​ഫ്.​എ9.​എ​ൽ.​എ' ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. 2024ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഈ ​ഗാ​നം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബോ​ളി​വു​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ൺ​വീ​ർ സി​ങ്ങും അ​ക്ഷ​യ് ഖ​ന്ന​യും അ​ഭി​ന​യി​ച്ച 'ധു​ര​ന്ധ​ർ' എ​ന്ന ബി​ഗ് ബ​ജ​റ്റ് ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​ഗാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗാ​നം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​ത്. സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ ഇ​ൻ​ട്രോ രം​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​ഗാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ത​രം​ഗ​മാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ഗോ​ള നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി​ക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

