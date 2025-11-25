Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:37 AM IST

    ‘ആ​ഗാ ഖാ​ൻ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം 2025’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്

    ല​ണ്ട​നി​ലെ സൗ​ത്ത്ബാ​ങ്ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    ‘ആ​ഗാ ഖാ​ൻ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം 2025’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്
     ‘ആ​ഗാ ഖാ​ൻ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വു​മാ​യി ’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യം ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന് 2025-ലെ ​ആ​ഗാ ഖാ​ൻ സം​ഗീ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ല​ണ്ട​നി​ലെ സൗ​ത്ത്ബാ​ങ്ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ.​എ​ഫ്.​ജി ല​ണ്ട​ൻ ജാ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബാ​ൻ​ഡി​ന് ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രി​ൻ​സ് അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഗാ ഖാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ് ടീം


    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ട​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ സം​ഗീ​ത പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​ധു​നി​ക രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ങ്കി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​നും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഫി​ജി​രി, ന​ഹ്മ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഗോ​ള പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ക്ഷീ​ണ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​നു​മാ​ണ് ബാ​ൻ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല നാ​വി​ക ഗാ​യ​ക​നാ‍യ സേ​ലം അ​ൽ അ​ല്ലാ​ൻ​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​യാ​ണം. പു​ര​സ്‌​കാ​ര ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്വ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ് ഫി​ജി​രി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ 'ബ​ഹ്രി'​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ക​പ്പ​ലി​ൽ നാ​വി​ക​രു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന, അ​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ചി​രു​ന്ന 'ന​ഹം' എ​ന്ന നാ​വി​ക ഗാ​യ​ക​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ്ര​ക​ട​നം.ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നേ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച അ​ർ​ഹ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്.

    Girl in a jacket

