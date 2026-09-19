Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായി ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹുർമുസ്, ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കുകളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി
    യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായി ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

     യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    മനാമ: ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ബിൻ റാശിദ് അൽ സയാനി യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായി ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹുർമുസ്, ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കുകളിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി.

    മേഖലയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ, പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ, ആഗോള സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയും ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്തു. ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ, കിരീടാകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ എന്നിവർക്കുള്ള ആശംസകൾ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൈമാറി.

    രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് യു.എൻ ഏജൻസികളുമായുള്ള സഹകരണം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അൽ സയാനി വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എന്നിലെ ബഹ്റൈന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ജമാൽ ഫാരിസ് അൽ റുവൈയി, കോഓർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ-അപ്പ് തലവൻ അംബാസഡർ സഈദ് അബ്ദുൽഖാലിഖ് സഈദ് എന്നിവരും ബഹ്റൈൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Bahraini Foreign Minister meets UN Secretary General
    Next Story
    X