    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​

    അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: യ​ഥാ​ർ​ഥ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്ന​ത് ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​ണെ​ന്നും, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​തി​ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യി​ലും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഈ ​സു​ര​ക്ഷ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 21ാമ​ത് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ലെ ‘ഗ​ൾ​ഫ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്ക​ൽ: ന​യ​ത​ന്ത്രം, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, പ്ര​തി​രോ​ധം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​വ​രെ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും അ​ക​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

