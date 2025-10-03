ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലില് പെരുന്നാള് കൊടിയേറ്റ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന്റെ 67ാമത് പെരുന്നാള് കൊടിയേറ്റും സംയുക്ത ഓർമപ്പെരുന്നാളും ആരംഭിച്ചു.
ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7ന് സന്ധ്യ നമസ്കാരം, മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥന, പ്രദക്ഷിണം, ആശീര്വാദം എന്നിവ നടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 6.15 മുതല് രാത്രി നമസ്കാരം, പ്രഭാത നമസ്കാരം, വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവയും പരിശുദ്ധ യല്ദോ മാര് ബസേലിയോസ്, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അല് വാറീസ് മാര് യൂലിയോസ്, ഭാഗ്യസ്മരണാര്ഹനായ ഫീലിപ്പോസ് മാര് തെയോഫിലോസ് എന്നീ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമപ്പെരുന്നാളും ദേവാലയത്തിന്റെ 67ാമത് പെരുന്നാള് കൊടിയേറ്റും നടക്കും. ശുശ്രൂഷകള്ക്ക് എം.ജി.ഒ.സി.എസ്.എം കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി റവ. ഫാദർ ഡോ. വിവേക് വർഗീസ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഇടവക വികാരി ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്, സഹ വികാരി ഫാദര് തോമസ്കുട്ടി പി. എൻ, ട്രസ്റ്റി സജി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി ബിനു മാത്യൂ ഈപ്പൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
