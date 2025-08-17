Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:21 PM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    ആശംസകളുമായി ഹമദ് രാജാവും കിരീടാവകാശിയും

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സാ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രാ​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കും കേ​ബി​ൾ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എം​ബ​സി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന പൊ​തു വി​കാ​ര​ത്തോ​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷം മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​നു​ഭൂ​തി നേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും. അ​തി​നൊ​ട്ടും പൊ​ലി​മ കു​റ​യാ​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് സീ​ഫി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് എം​ബ​സി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ര​ത’ അ​ഥ​വാ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യാ​ണ് വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. ജാ​തി മ​ത ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി, ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തു. മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചും ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യും ദി​വ​സ​ത്തെ പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്കി.

    ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ

    പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ (ബി.​കെ.​എ​സ്) ബി.​കെ.​എ​സ്. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ് ജി. ​പി​ള്ള, സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ദ​യ​ൻ കു​ണ്ടം​കു​ഴി, മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​വി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​ടി. സ​ലിം, ഫൈ​സ​ൽ, റെ​ജി കു​രു​വി​ള, ബി​ജോ​യ്, സ​ക​റി​യ, മാ​സ്റ്റ​ർ നി​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ റൈ​ഡ് ന​ട​ത്തി പ്ല​ഷ​ർ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ്

    പ്ല​ഷ​ർ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​മാ​യ പ്ല​ഷ​ർ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക റൈ​ഡ് ന​ട​ത്തി. ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​യ റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു റൈ​ഡ്. അ​തി​രാ​വി​ലെ അ​ധാ​രി പാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് പ്ലെ​ഷ​ർ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ റൈ​ഡ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു പ​റ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​മാ​യി ഏ​താ​ണ്ട് 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച സം​ഘം എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗം മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യാ​സ് ഉ​ല്ല, ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ്റ്റാ​ഫും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ത​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ദേ​ശീ​യാ​ഭി​മാ​ന​വും ക​ട​മ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക് ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

