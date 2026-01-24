Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    മ​നാ​മ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്ര​വാ​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ടൂ​ർ രാ​യ്മാ​ര​ക്കാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ (67) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​ൻ​പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട കി​ഡ്‌​നി സം​ബ​ദ്ധ​വും ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​വു​മാ​യ അ​സു​ഖം മൂ​ലം കൊ​ച്ചി സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​റെ കാ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും നാ​ല് മ​ക്ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ടൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബാ​പ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഹ​നീ​ഫ, ഷാ​ഹു​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നീ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ​റൈ​നി​ലു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റു സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Death NewsBahrain Newsgulf news malayalamBahraini expatriate
