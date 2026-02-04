Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 4 Feb 2026 2:14 PM IST
    date_range 4 Feb 2026 2:14 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശി കുവൈത്തിൽ; ഉഭയകക്ഷിബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

    ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശി കുവൈത്തിൽ; ഉഭയകക്ഷിബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം
    കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ഷ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​ർ അ​ൽ സ​ബാ​ഹ്, കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ സ​ബാ​ഹ്, കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന‌​ട​ത്തും.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ-​ഖാ​ലി​ദും മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​താ​യി പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും നേ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

