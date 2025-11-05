Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Nov 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 10:07 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി 2026 വ​രെ വി​സ വേ​ണ്ട

    സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ന​യം നീ​ട്ടി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി 2026 വ​രെ വി​സ വേ​ണ്ട
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര അ​നു​മ​തി സൗ​ക​ര്യം ബീ​ജി​ങ് നീ​ട്ടി. നി​ല​വി​ൽ 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന വി​സ​ര​ഹി​ത പ്ര​വേ​ശ​ന​ന​യം 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ​യാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നീ​ട്ടി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ 30 ദി​വ​സം​വ​രെ ചൈ​ന​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാം.

    ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ന​യം ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​ന​യം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ന​വം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ സ്വീ​ഡ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി വി​സ​ര​ഹി​ത പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ 32 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ജ​പ്പാ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​വി​സ​യി​ള​വ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​വും വി​സ​യു​ടെ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യി​രി​ക്കും.

