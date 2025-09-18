Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:11 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​ക​ണം; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് പ്ര​ശം​സ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​ക​ണം; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് പ്ര​ശം​സ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി. ഡോ. ​അ​ലി ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ശം​സ. ഉ​ത്ത​ര​വ് മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും സ​മി​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജാ​വി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ദേ​ശീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജാ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മി​തി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsking hamadBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahraini citizens who lost their Kuwaiti citizenship should have their passports renewed; King Hamad's response praised
    Similar News
    Next Story
    X