    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:31 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ലയുടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ക​രു​ത്താ​യി ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 4’; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സേ​ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി

    ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 4 വ​രെ​യാ​ണ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​ഭ്യാ​സം
    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ലയുടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ക​രു​ത്താ​യി ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 4’; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സേ​ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന 

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 4’ ഫീ​ൽ​ഡ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​വ​മ്പ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ല് വ​രെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത നീ​ക്കം. ഏ​തൊ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ സേ​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സു​ര​ക്ഷാ രീ​തി​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ല്ലാ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക, ഏ​തു​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ സേ​ന​യു​ടെ വേ​ഗ​വും കൃ​ത്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 4’ന്റെ ​പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ഈ ​സു​ര​ക്ഷാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം 2016ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി’​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം നാ​ലാം പ​തി​പ്പി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും സു​ശ​ക്ത​വു​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.;

