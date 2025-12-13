Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Dec 2025 11:06 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 11:06 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ അംബാസഡർ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിൽ മാർപാപ്പക്ക് വിശ്വാസപത്രം സമർപ്പിച്ചു

    ബഹ്‌റൈൻ അംബാസഡർ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിൽ മാർപാപ്പക്ക് വിശ്വാസപത്രം സമർപ്പിച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ ലി​യോ മാ​ർ​പാ​പ്പ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പാ​രി​സി​ലെ റെ​സി​ഡ​ന്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ എ​സ്സാം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ജാ​സിം, വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ഹി​സ് ഹോ​ളി​ന​സ് മാ​ർ​പാ​പ്പ ലി​യോ 14ാമ​ന് ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​പാ​പ്പ​ക്ക് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ഖ്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൈ​മാ​റി.

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി വ​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കും ത​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ർ​ദി​നാ​ൾ പി​യ​ട്രോ പ​രോ​ലി​ൻ, വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി​യു​മാ​യ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് പോ​ൾ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഗ​ല്ലേ​ഘ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

