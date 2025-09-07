Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    7 Sept 2025 3:41 PM IST
    7 Sept 2025 3:41 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​എ​ച്ച്.​ഡി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​എ​ച്ച്.​ഡി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഫാ​ത്തി​മ റി​ദ​ക്ക് ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​യോ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ല​ഭി​ച്ചു. മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും വെ​റും 4.5 വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ എ​ൻ.​ഐ.​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ബി.​ടെ​കി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ക​മ്പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ന​ൽ ടൂ​ളു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജേ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ പ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യൂ​റോ​പ്പ്, ജ​പ്പാ​ൻ, കൊ​റി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് കെ​മി​സ്ട്രി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്രൈ​സ്, ബെ​സ്റ്റ് ഫ്ലാ​ഷ് ടോ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ റി​സ​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പും (പി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ഫ്), ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് റി​സ​ർ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025ഉം ​ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ (പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ) ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് (11ഉം 12​ഉം ക്ലാ​സു​ക​ൾ) ഫാ​ത്തി​മ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​രു​വ​ന്തോ​ടി​ക്ക​യി​ലും ബ​ബി​ത പി.​സി.​യു​മാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മീ​ന റി​ന​യും, റി​ഷാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദും ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

