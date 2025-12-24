Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    24 Dec 2025 11:32 AM IST
    24 Dec 2025 11:32 AM IST

    വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    • കി​ങ് ഹ​മ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യും ഖ​ത്ത​ർ പാ​ല​വും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    • നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്വേ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ര​മാ​ർ​ഗ്ഗ​മാ​യ 'കി​ങ് ഹ​മ​ദ് കോ​സ്‌​വേ', ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'സൗ​ഹൃ​ദ പാ​ലം' എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​മാ​ക്കാ​ർ നി​ർ​മ്മി​ച്ച ല​ണ്ട​ൻ പാ​ലം ഒ​രു കോ​ട്ട​യെ എ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യോ, അ​തു​പോ​ലെ പു​തി​യ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്ര​ധാ​ന ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കാ​നും വ്യാ​പാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ പാ​ല​മാ​യ 'കി​ങ് ഹ​മ​ദ് കോ​സ്‌​വേ' സ​ഹാ​യി​ക്കും. 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ൽ നാ​ല് വ​രി പാ​ത​ക്ക് പു​റ​മെ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ പാ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ - ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​സ​മ​യം അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ നി​ന്ന് വെ​റും 30 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും. കൂ​ടാ​തെ വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗ്ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ ചി​ല​വി​ൽ ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം സാ​ധ്യ​മാ​കും. പ്ര​തി​ദി​നം 50,000 ട​ൺ ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം ട്ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി വ​ർ​ഷം തോ​റും ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ടൂ​റി​സം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കും. ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ച​ര​ക്ക് -യാ​ത്രാ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​പ്ല​വം സം​ഭ​വി​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ് വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​വാ​ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​തി​രു​ക​ളെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​ത്. കേ​വ​ലം യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യ്ക്കാ​ണ് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​ത്.

