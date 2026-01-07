Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:29 PM IST

    വ​നി​താ നേ​തൃ​ത്വ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ടം; വ​നി​താ നേ​തൃ​ത്വ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ്-​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    വ​നി​താ നേ​തൃ​ത്വ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ടം; വ​നി​താ നേ​തൃ​ത്വ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ്-​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടാ​ല​ന്റ് കോം​പ​റ്റി​റ്റീ​വ്‌​നെ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് 2025’ ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്-​അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.

    രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്രി​ൻ​സ​സ് സ​ബീ​ക്ക ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ വു​മ​ൺ (എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു) ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി വ​നി​ത​ക​ളെ ഉ​ന്ന​ത​പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ നി​യ​മ-​ന​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025-ലെ ‘​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജെ​ൻ​ഡ​ർ ഗ്യാ​പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 12 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ജ്യം 148 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 104ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

