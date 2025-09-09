Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    9 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 9:53 AM IST

    ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് വീ​ണ്ടും അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ശൈ​ഖ് നാ​സി​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ
    ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് വീ​ണ്ടും അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം
    ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ 

    മ​നാ​മ: സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഒ​ട്ട​ക മേ​ള​യു​ടെ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ട്ട​ക​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ. ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ‘അ​ൽ ഷാ​ഹി​നി​യ’ നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ലു​ഖാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഇ​തേ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ് നാ​സി​റി​ന്റെ ത​ന്നെ ‘സം​സം’ ഓ​പ​ൺ ക​പ്പ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ‘സ​യാ​ദ്’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ന്ന അ​ൽ ഹ​ഖാ​യി​ഖ് ക​പ്പ് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ‘അ​ൽ സാ​രി​അ’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ​മ​യം കു​റി​ച്ച​തും ‘അ​ൽ സാ​രി​അ’ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ റൗ​ണ്ടി​ൽ ‘സ​യാ​ഫ്’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൈ​തൃ​ക കാ​യി​ക സ​മി​തി (മൗ​റൂ​ത്ത്) അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ഈ ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ​മി​തി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ 50 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​ക്കാ​യി 1,00,000ല​ധി​കം ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, യ​മ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, യു.​കെ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും റൈ​ഡ​റു​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി ഒ​ട്ട​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ താ​യി​ഫ് ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

