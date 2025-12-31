Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:07 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:07 PM IST

    മ​ലി​ന​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ്
    മ​ലി​ന​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​പ​രി​ത​ല ജ​ല​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നും (Surface water drainage) പു​തി​യ സേ​വ​ന ഫീ​സു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹീം ബി​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ഹ​വാ​ജ് ആ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രും.

    മ​ലി​ന​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ലെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും 10 ദീ​നാ​ർ വീ​തം ഫീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തെ സേ​വ​ന ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ല ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മ​ലി​ന​ജ​ല നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന ഫീ​സാ​യി ഈ​ടാ​ക്കും. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ, വി​ദേ​ശി​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​കേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

