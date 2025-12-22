Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 'വി​ഷ​ൻ 2050'; രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാൻ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മാ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ, ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ സ്കൈ ​ഡൈ​വി​ങ്, ഹോ​ട്ട് എ​യ​ർ ബ​ലൂ​ൺ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2050; രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാൻ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ 'വി​ഷ​ൻ 2050' പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മാ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ, ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ സ്കൈ​ഡൈ​വി​ങ്, ഹോ​ട്ട് എ​യ​ർ ബ​ലൂ​ൺ യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ പ്ലാ​നി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​നും (ഇ.​ഡി.​ബി) സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മാ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥി​ര​മാ​യ ബോ​ളി​വു​ഡ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പു​തി​യ 'അ​വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ്' സി​നി​മ​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ക​രു​ത്ത് പ​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പ്ര​മു​ഖ താ​രം ഇ​മ്രാ​ൻ ഹാ​ഷ്മി അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ടീ​സ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ഫ്ലി​പ്പ​റാ​ച്ചി​യു​ടെ റാ​പ് ഗാ​നം ബോ​ളി​വു​ഡ് ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'ഗ്രാ​വി​റ്റി'​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ സ്കൈ​ഡൈ​വി​ങ്ങും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഹോ​ട്ട് എ​യ​ർ ബ​ലൂ​ൺ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും.

    അ​ൽ അ​രീ​ൻ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ക്കും.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം, സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി, ആ​ൽ​ബ, ബാ​പ്കോ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് തു​ട​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് നി​ല​വി​ൽ സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​ല്ലാം സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​രു​തു​ന്നു.

