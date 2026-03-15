Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്രാദേശിക സുരക്ഷ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 March 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 10:54 AM IST

    പ്രാദേശിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ യു.എൻ പ്രമേയങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യം
    cancel

    മനാമ: മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ശത്രുതാപരമായ നടപടികൾ ഇറാൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കണമെന്നും ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാന്‍റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപരോധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ യു.എന്നിലെ ബഹ്റൈന്‍റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ജമാൽ ഫാരിസ് അൽ റുവൈഇ ആണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ സമീപദിവസങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്‍റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് അംബാസഡർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇറാന്‍റെ ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്നതിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും സമ്പുഷ്ടീകരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ആസ്തി മരവിപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ ഇറാൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    1737-ാം നമ്പർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയം അനുസരിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ ഇറാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും, നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain urges UN to ensure regional security
    Similar News
    Next Story
    X