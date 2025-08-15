Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Aug 2025 11:21 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 11:21 AM IST

    രാ​വി​ലെ 7.00ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കി​രാ​ത കൈ​പ്പ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര വാ​ഴ്ച​ക്ക് അ​റു​തി​വ​രു​ത്തി​യ 79 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭാ​ര​തം പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​വും പ്രൗ​ഢി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​നി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ദി​വ​സം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ആ ​അ​ഭി​മാ​ന ബോ​ധ​മാ​ണ് ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യാ​യാ​ലും ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന വി​കാ​ര​ത്തോ​ടെ ഈ ​ദി​വ​സ​ത്തെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി​യും സ്നേ​ഹം പ​ങ്കി​ട്ടും മ​ധു​രം ന​ൽ​കി​യും ദേ​ശീ​യ സ്നേ​ഹം അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രേ​റെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​വി​ട​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​കി​ട്ടൊ​ര​ൽ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തും അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ഈ ​ദി​വ​സ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കും. ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യും അ​തി​നാ​യി മാ​ത്രം ഇ​ന്നേ ദി​വ​സം പ​ല​രും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ര​യേ​റെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

