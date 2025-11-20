Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    20 Nov 2025 2:38 PM IST
    20 Nov 2025 2:38 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​ർ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും യു.​എ.​ഇ

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ നി​യാ​ദി​യും

    മ​നാ​മ: ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​മൊ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യു.​എ.​ഇ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബെ​ൽ​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ 2025നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, നി​ർ​മാ​ണം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ.

    കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ നി​യാ​ദി​യു​മാ​യും മ​റ്റ് എ​മി​റാ​ത്തി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

