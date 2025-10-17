Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:27 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ്; ഫാ​ബ് സി.​സിയെ ത​ക​ർ​ത്ത് ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സിക്ക് കി​രീ​ടം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ്; ഫാ​ബ് സി.​സിയെ ത​ക​ർ​ത്ത് ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സിക്ക് കി​രീ​ടം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സി. ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സി. ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫാ​ബ് സി.​സി.​യെ​യാ​ണ് ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്ത ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി​ജേ​ഷി​ന്റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന്റെ (33 പ​ന്തി​ൽ 58 റ​ൺ​സ്) പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ നി​ശ്ചി​ത 12 ഓ​വ​റി​ൽ 136 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ നേ​ടി.


    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഫാ​ബ് സി.​സി ക്ക് ​ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 116 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ക്കാ​നേ സാ​ധി​ച്ചു​ള്ളൂ. 20 റ​ൺ​സി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യ​മാ​ണ് ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ: മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് (ഫൈ​ന​ൽ): വി​ജേ​ഷ് (ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സി), മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ (ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്): ഹ​രി​ൻ (ത​മി​ഴ് വി​ങ്‌​സ്) മി​ക​ച്ച ബോ​ള​ർ (ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്): അ​ഭി​മ​ന്യു (ടീം ​യു.​സി.​ടി.), മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​ർ (ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്): ജി​നേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ് (ട്രൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ല​വ​ൻ സി.​സി). വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ്രെ​യ്‌​സ് ടെ​ക് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ് സ്പോ​ൺ​സ​റും ടീം ​അം​ഗ​വു​മാ​യ സു​നു കു​രു​വി​ള​യും മ​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. നി​മ​ൽ, വി​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

