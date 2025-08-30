Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:05 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ 500 കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    traffic
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് 500 അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. വി​വി​ധ​ത​രം ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ​യി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് റോ​ഡ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പി​ഴ​ക​ളും ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി മു​ത​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, റെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ക, അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന എ​ല്ലാ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​മ​റ പ​ക​ർ​ത്തും, സ്പോ​ട്ടി​ൽ ഫൈ​നും കി​ട്ടും.

    ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ട്രാ​ഫി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തെ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന, രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി ലോ ​ന​മ്പ​ർ (30) ഓ​ഫ് 2025 ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​വും അ​നു​സ​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷാ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

