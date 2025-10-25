Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 7:55 AM IST

    ചൈ​ന​യി​ൽ റോ​ഡ്‌​ഷോ ന​ട​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം; ചൈ​നീ​സ് വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യം

    ചൈ​ന​യി​ൽ റോ​ഡ്‌​ഷോ ന​ട​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം; ചൈ​നീ​സ് വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യം
    ചൈ​ന​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​റി​സം റോ​ഡ്ഷോ​യി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​രും ടൂ​റി​സം വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റോ​ഡ്‌​ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഷാ​ങ്ഹാ​യി​ലും ഗ്വാ​ങ്‌​ഷൂ​വി​ലു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ചൈ​ന​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്, ടൂ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ചൈ​നീ​സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു റോ​ഡ്‌​ഷോ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2022-2026 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ചൈ​നീ​സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.ചൈ​നീ​സ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പു​തി​യ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പാ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തെ റോ​ഡ്‌​ഷോ​യി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം 140ൽ ​അ​ധി​കം ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മു​ഖ യാ​ത്രാ, ടൂ​റി​സം ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ട്രാ​വ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ, എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ല​ക്ഷ്വ​റി ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന​താ​യ ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും സ​മ​ന്വ​യം, സാം​സ്കാ​രി​കം, വി​നോ​ദം, കാ​യി​കം, ബി​സി​ന​സ് ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ചൈ​നീ​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നൂ​ത​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഷാ​ങ്ഹാ​യി​യി​ലേ​ക്കും ഗ്വാ​ങ്‌​ഷൂ​വി​ലേ​ക്കും ആ​രം​ഭി​ച്ച നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യി.

    News Summary - Bahrain Tourism holds roadshow in China; targets Chinese market
