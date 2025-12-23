Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 2:17 PM IST

    2026-നെ ​വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ
    2026-നെ ​വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 2026നെ ​അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ളു​മാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ടി.​ഇ.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ 'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ' അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ 31-ന് ​അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ലൈ​വ് എ​വ​രി മൊ​മെ​ന്‍റ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന് പു​റ​മെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    • കൃ​ത്യം അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​ക്ക് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന എ​ട്ട്
    • സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കും
    • ദ ​അ​വ​ന്യൂ​സ് - ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    • ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ
    • ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹാ​ർ​ബ​ർ
    • സീ​ഫ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ്
    • ഫോ​ർ സീ​സ​ൺ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ
    • ​മ​നാ​മ (ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് പാ​ല​ത്തി​നും ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ)
    • ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ ​ബീ​ച്ച്
    • മ​റാ​സി അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    Girl in a jacket

